«Боятся мнения окружающих»: почему пожилые мужчины выбирают женщин без детей

О том, почему пожилые мужчины часто выбирают женщин без детей, рассказала изданию «Подмосковье сегодня» семейный психолог Наталья Наумова. Одна из причин заключается в том, что они боятся мнения окружающих, заявила она.

«Бывает, что мужчина думает, что окружающие сочтут его недостаточно классным, раз он взял женщину с ребенком от другого. Еще иногда мужчины идеализируют себя самих и ищут достойнейшую представительницу женского пола, у которой, конечно, по их мнению, не может быть детей от предыдущих отношений», — объяснила психолог.

В качестве других причин она назвала нарциссизм, страх ответственности и неготовность ее нести, а также внутреннюю инфантильность.

Ранее Наумова объяснила тягу молодых девушек к мужчинам постарше.