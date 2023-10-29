Без Аллы и сына. Галкина заметили в аэропорту Кипра с дочерью

Юмориста Максима Галкина (признан иностранным агентом) заметили в кипрском аэропорту с дочерью Лизой, пишет издание The Voice.

«Галкин давал здесь концерт, который состоялся 20 октября. Я встретила его в аэропорту, он был вместе с дочерью. Ни сына, ни Аллы рядом не было», — рассказала местная русскоязычная жительница Лимассола. Женщина добавила, что городе Пугачеву с сыном Гарри также никто не видел.

Как уточняет издание, вовремя проживания в Латвии и Израиле Галкин (признан иностранным агентом) часто выбирался с детьми в город без супруги. Возможно, на этот раз тоже так произошло.