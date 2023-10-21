Не рассказывать об аисте: врач дала советы по беседе с детьми о близости

Советы по откровенной беседе с детьми об интимной близости дала родителям врач-гинеколог Дарья Шишкина. О том, почему не стоит обманывать ребенка историей об аисте, доктор рассказала Telegram-каналу DocDeti & DocMed.

Вопросы о том, как он появился на свет, чаще всего появляются у ребенка в 3-4 года. На этом этапе взрослым не стоит углубляться в подробный рассказ. Ребенку можно рассказать, что он появился в животе у мамы по совместному решению родителей. Честного, но простого ответа дошкольнику будет достаточно.

По мере появления у ребенка дополнительных вопросов ему можно рассказать о том, что такое сперматозоид, яйцеклетка и половой акт. Важно называть процессы и органы своими именами, но при этом не «вываливать» на ребенка слишком много подробностей, не соответствующих его возрасту, и не привносить в беседу эротический подтекст. «Стоит понимать, что для детей в этом нет ничего сексуализированного и стыдного, это просто еще одно явление окружающего мира», — пояснила врач.

Если родителям сложно беседовать на подобные темы с ребенком, можно приобрести для совместного изучения детские книги о физиологии. Врач подчеркнула, что даже при сильном смущении не нужно лгать ребенку и рассказывать, что его якобы принес аист или он был найден в капусте. Дети рано или поздно узнают правду, и это подорвет их доверие к родителям. Кроме того, рассказы от сверстников на тему секса с вульгарными подробностями могут травмировать ребенка больше, чем спокойный и честный разговор со значимым взрослым.