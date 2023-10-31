Беременная Костенко засветила свои формы. Поклонники в шоке!

Свои формы засветила на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России) и шокировала поклонников беременная модель и блогер Анастасия Костенко

Она поделилась бэкстейджем с фотосъемки, на которой позировала в топе, длинной юбке с разрезом, туфлях на каблуке, перчатках и беретке. Все в серебристх тонах и с пайетками. В качестве украшений Костенко выбрала массивные серьги и подвеску, а в макияже сделала акцент на губы, подчеркнув их красной помадой.

«С твоей фигурой, что ни надень, будет красиво», «Очень красиво», «Ослепительная и роскошная Настя», «Красотка», «Шикарно. Огонь», «Какая красивая фигура», «Супер», «Богиня», «Женственная красавица», — написали поклонники.

Ранее беременная жена футболиста Тарасова раскрыла предполагаемую дату родов.