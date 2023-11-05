Берегите голову! Стилист предупредил об опасности сухих шампуней

Об опасности сухих шампуней предупредил в беседе с «Мослентой. Онлайн» топ-стилист Иван Субота.

«В целом сегодня все сухие шампуни с безопасным составом, они включают сорбенты (тальк, кукурузную или рисовую муку), а также парфюмерные ароматизаторы. Но содержание спирта в составе заставляет задуматься о частоте использования, дабы вдруг не нарушить естественный водный баланс эпидермиса: использовать их на постоянной основе я не рекомендую», — заявил он.

Субота пояснил: если применять сухой шампунь больше трех дней подряд, его впитавшие грязь и жир частички могут остаться на коже головы и тем самым вызвать закупорку пор, зуд, воспаления и даже выпадение волос. Не стоит частить, чтобы уберечь голову.

Сухие шампуни могут быть небезопасны для людей с непереносимостью глютена из-за входящей в состав овсяной или пшеничной муки. Также не рекомендуется пользоваться сухими шампунями тем, у кого есть кожные заболевания, сухость и зуд на коже головы, добавил стилист.