«Скорблю по израильским семьям». Палестинка Белла Хадид прервала молчание

Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид прервала молчание впервые с начала военных действий в Израиле и секторе Газа. Свою позицию она выразила в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Хадид подчеркнула, что скорбит по израильским семьям, которые пострадали в результате нападения боевиков ХАМАС. «Я осуждаю террористические нападения на любых мирных жителей. Причинение вреда женщинам и детям не приносят и не должно приносить никакой пользы движению "Свободная Палестина"», — написала супермодель.

Знаменитость отметила, что ее родителям, а также сестре Джиджи и брату Анвару стали поступать угрозы после того, как они поддержали Палестину. «Важно понимать трудности того, что значит быть палестинцем в мире, который видит в нас не более чем террористов. Это постыдно и это категорически не соответствует действительности», — подчеркнула Хадид.

В заключение супермодель отметила, что Бог создал всех равными и людям стоит объединиться для защиты человечности. «Любое кровопролитие, страдания и гибель следует оплакивать с одинаковым уважением», — заявила селебрити.

Ранее россияне раскритиковали рэпера Джигана за поддержку Израиля в обострившемся конфликте.