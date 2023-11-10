Бегите от них! Эти знаки зодиака невыносимы в любви

Бегите от них! Какие знаки зодиака невыносимы в любовных отношениях, рассказал The Voice.

В первую очередь, это вспыльчивые и ревнивые Овны. В порыве гнева представители этого знака могут наломать дров. Кроме того, Овны любят контролировать жизнь партнеров и вмешиваться в их дела.

Эмоциональным и вспыльчивым характером обладают Раки. Это семейный знак, который любит брать под контроль все домашние дела. Раки могут докучать партнеру назойливыми вопросами об отношениях.

Властные Львы могут быть эгоистичными и требовать, чтобы вся жизнь второй половинки крутилась вокруг них. Их сердце легко разбить одним неосторожным поступком. Однако Львы, как правило, заботливы и щедры.

Скорпионов в отношениях может метать от любви к ненависти. Они стараются узнать все о партнере, а затем могут давить на его болевые точки. Скорпионы склонны долго копить в себе обиды и ревность, а потом устраивать сцены.

Список неудачных знаков для отношений замыкают Козероги. Они гораздо спокойнее, чем вышеперечисленные знаки, но злопамятны. Козерог может хранить обиды годами. Этот знак также склонен к шаблонному мышлению, ему важно, чтобы вторая половинка соответствовала четким правилам, которые он сам придумал.

Ранее стало известно, какие знаки зодиака встретят свою любовь в 2024 году.