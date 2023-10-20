«Сделает мясо нежнее»: как использовать в готовке банановую кожуру

Неожиданные рецепты с использованием банановой кожуры перечислил в интервью радио Sputnik автор и ведущий программы «Живая еда» на канале НТВ Сергей Малоземов. Он сообщил, что шкурка банана делает нежнее мясо птицы, если готовить его в горшочке.

«Это предохраняет мясо от высыхания и делает его нежнее. Но в данном случае речь не столько про пользу, сколько про мощный тропический аромат», — заявил телеведущий.

В термически не обработанной банановой кожуре содержатся полезные для организма вещества — клетчатка и калий. Первая важна для правильного функционирования кишечника и иммунитета, второй необходим для сердечно-сосудистой системы, в частности он помогает снизить давление.

«Можно добавить небольшое количество шкурки банана в смузи. Но важно не перебарщивать — одного такого смузи в день достаточно», — предложил Малоземов, объяснив, что превышение этой нормы может повредить кишечнику.

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