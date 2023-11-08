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13:04, 08 ноября 2023
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Бабушка-стайл. Как сейчас выглядит 34-летняя жена Петросяна?

Бабушка-стайл. Как сейчас выглядит 34-летняя жена Петросяна?
© Кадр: Telegram-канал «НеМалахов»

Как сейчас выглядит 34-летняя жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова, показал Telegram-канал «НеМалахов». Видео перепостили со страницы блогера в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Концертный директор комика примерила на себя новый образ бабушка-стайл. По столичным улицам Брухунова прошлась в бирюзовом плаще оверсайз и повязанном на голову платке с цветочным принтом, образ она дополнила очками с большими стеклами. В ролике блогер рассказывала подписчикам, как праздновала Новый год в Анапе.

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