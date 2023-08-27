Люди
02:01, 27 августа 2023
1 мин.

Автор хитов Пугачевой раскрыл главный секрет счастливого брака

Автор хитов Пугачевой раскрыл главный секрет счастливого брака

© Фото: Matthias Wagner / Unspalsh

Главный секрет счастливого брака раскрыл Teleprogramma.pro знаменитый поэт-песенник, автор хитов певицы Аллы Пугачевой Илья Резник. По его словам, супругам важно «смотреть в одну сторону».

«Сегодня ночью Ира мне говорит: "Илья, подойти ко мне". Мы встали и минут двадцать просто смотрели на Луну, на лунную дорожку», — привел Резник пример взаимопонимания между партнерами.

Поэт-песенник также отметил, что они с супругой не раздражают друг друга и радуются каждому дню вместе.

Резник и его жена Ирина живут вместе уже 25 лет. В 2017 году поэт-песенник принял православное крещение и спустя год обвенчался с супругой в Ялте.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.