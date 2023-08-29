Автор хитов Пугачевой высказался о характере примадонны

О характере певицы Аллы Пугачевой высказался MK.RU поэт-песенник и автор хитов примадонны Илья Резник. По его словам, исполнительница авторитарна и скупа на похвалу.

«Когда я находился с Аллой, были определенные условия. Она подминала под себя. И самое главное — очень сдержанно оценивала мои работы», — поделился Резник.

Несмотря на то, что певица редко хвалила Резника, она была ему очень благодарна. Об этом автор песен узнал позднее из разговора с музыкантом Александром Маршалом. Известно, что Резник и Пугачева до сих пор поддерживают общение, но уже не работают вместе.