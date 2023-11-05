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18:00, 05 ноября 2023
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Обратите внимание! Астролог Глоба призвал не игнорировать знаки судьбы

Обратите внимание! Астролог Глоба призвал не игнорировать знаки судьбы

© Фото: Unsplash

Обращать внимание на знаки судьбы призвал в своем Telegram-канале астролог Павел Глоба. Если их не игнорировать, можно заранее узнать исход многих дел.

Так, выпавший или раскрошившийся в воскресенье, 5 ноября, зуб предвещает потерю имущества или полное разорение, сломавшийся ноготь — болезнь, а порвавшаяся одежда, заедающий замок или не открывающаяся дверь — разрушение защиты и притяжение темных сил.

Если вы нашли в этот день металлические предметы, особенно острые, значит, вас ждет разрешение запутанных проблем. Если случайно укололись или порезались — значит, ждет расставание, но оно к лучшему для вас.

Если упавший острый предмет во что-то воткнулся — это знак разногласий и ссор. Открывшиеся из-за порыва ветра окна — символ начала новой жизни.

Ранее жителей столичного региона предупредили о погодной опасности из-за сильного ветра.

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moslenta.online, 2023 г. 18+

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