Доктор Павлова развеяла миф об опасности аспартама

Миф об опасности аспартама в своем Telegram-канале врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова. Эксперт отметила преимущества сахарозаменителя перед обычным сахаром.

Доктор рассказала, что в 1980-х годах аспартам начали повсеместно использовать в США в качестве заменителя сахара, тогда же появились первые исследования, призванные выявить связь подсластителя с риском развития онкологических заболеваний. Позже было доказано, что данные, якобы доказывавшие такую связь, были подложными.

В настоящее время аспартам добавляется во многие продукты и успешно заменяет обычный сахар за счет своей низкокалорийности. Кроме того, подсластитель не снижает удовольствие от пищи. В качестве полезной замены сахара врач также порекомендовала использовать стевию и сукралозу.

Ранее стало известно, что в популярную в России газировку начали не докладывать сахар.