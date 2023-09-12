Кристина Асмус примерила свадебное платье

Свадебное платье примерила актриса Кристина Асмус, она опубликовала соответствующее фото на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

«Я выхожу замуж во второй раз... в кино! Хотя, может, и не только там», — написала артистка. На снимке она позирует в украшенном кружевом белом наряде с длинным шлейфом. Ее образ дополнила диадема, длинная фота и ожерелье.

«А я уже обрадовалась, думала, в жизни», «Очень красиво. Я бы вас искренне поздравила», «Какая же ты красивая. Слов нет», «Принцесса», «Очень красивая невеста», «Платье огонь», «Шикарно», «От души вам желаю не только в кино», «Тебе очень идет платье, ты в нем прямо Золушка на балу», — написали поклонники.