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20:27, 12 сентября 2023
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Кристина Асмус примерила свадебное платье

Кристина Асмус примерила свадебное платье

© Фото: @asmuskristina

Свадебное платье примерила актриса Кристина Асмус, она опубликовала соответствующее фото на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

«Я выхожу замуж во второй раз... в кино! Хотя, может, и не только там», — написала артистка. На снимке она позирует в украшенном кружевом белом наряде с длинным шлейфом. Ее образ дополнила диадема, длинная фота и ожерелье.

«А я уже обрадовалась, думала, в жизни», «Очень красиво. Я бы вас искренне поздравила», «Какая же ты красивая. Слов нет», «Принцесса», «Очень красивая невеста», «Платье огонь», «Шикарно», «От души вам желаю не только в кино», «Тебе очень идет платье, ты в нем прямо Золушка на балу», — написали поклонники.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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