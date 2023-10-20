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17:20, 20 октября 2023
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«Зубы не чистят перед поцелуем»: Асмус пожаловалась на коллег по съемкам

«Зубы не чистят перед поцелуем»: Асмус пожаловалась на коллег по съемкам

© Кадр: ОК на связи! / Youtoube

Известная российская актриса Кристина Асмус на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России) назвала самые неприятные моменты в своей работе. Она пожаловалась на ночные съемки и коллег по цеху, которые не уделяют внимания личной гигиене.

«Больше всего в кино я ненавижу ночные съемки. Ну и когда партнеры не учат текст или зубы не чистят перед поцелуем в кадре», — написала она.

Кроме того, артистка добавила, что ей мучительно взаимодействовать с актерами без образования и работать в то время, когда кто-то за кулисами шумит или ест.

Ранее Кристина Асмус пожаловалась на свой страх постоянной хромоты.

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moslenta.online, 2023 г. 18+

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