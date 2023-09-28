Кристина Асмус пожаловалась на проблемы со здоровьем

На проблемы со здоровьем пожаловалась на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), актриса Кристина Асмус. Она сломала ногу, врачи диагностировали сложное смещение отломков.

«Заработала я все это безумие на съемках в Выборге. Не в кадре, за кадром, когда готовилась к крупному плану. Высокий прыжок, приземление на подвернутую ногу всем весом, еще и с сильной инерцией. Хруст был на весь Выборг», — написала артистка.

По словам Асмус, она доиграла сцену и поехала в больницу. Актриса проконсультировалась у нескольких врачей, которые единогласно заявили о необходимости операции.