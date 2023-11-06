Артиста Юрия Соломина госпитализировали в Москве. Что случилось с народным артистом СССР?

Художественного руководителя Малого театра экстренно госпитализировали в Москве. О том, что случилось с 88-летним народным артистом СССР «Интерфаксу» рассказала директор театра Тамара Михайлова.

«Он потерял сознание, и его увезли в больницу», — пояснила Михайлова.

Как сообщает Telegram-канал Mash, актер почувствовал себя плохо во дворе дома в центре Москвы. Очевидцы сразу же вызвали скорую и пострадавшего доставили в больницу.

Ранее народную артистку Людмилу Максакову также увезли на скорой в Москве.