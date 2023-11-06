15:30, 06 ноября 2023
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Артиста Юрия Соломина госпитализировали в Москве. Что случилось с народным артистом СССР?
© Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
Художественного руководителя Малого театра экстренно госпитализировали в Москве. О том, что случилось с 88-летним народным артистом СССР «Интерфаксу» рассказала директор театра Тамара Михайлова.
«Он потерял сознание, и его увезли в больницу», — пояснила Михайлова.
Как сообщает Telegram-канал Mash, актер почувствовал себя плохо во дворе дома в центре Москвы. Очевидцы сразу же вызвали скорую и пострадавшего доставили в больницу.
Ранее народную артистку Людмилу Максакову также увезли на скорой в Москве.