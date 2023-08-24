01:01, 24 августа 2023
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Артемий Лебедев назвал самый удобный для жизни город
© Фото: Alex Zarubi / Unsplash
Самый удобный для жизни город назвал блогер Артемий Лебедев в ролике на своем Rutube-канале. По его мнению, это Москва.
Лебедев прокомментировал рейтинг городов по качеству жизни сервиса Numbeo. В нем Нижний Новгород занял 105-е место, обогнав Москву и Барселону. Блогер отметил, что Нижний Новгород «вполне себе ничего», но в плане комфорта все равно не существует города лучше, чем российская столица.