Люди
01:01, 24 августа 2023
1 мин.

Артемий Лебедев назвал самый удобный для жизни город

Артемий Лебедев назвал самый удобный для жизни город

© Фото: Alex Zarubi / Unsplash

Самый удобный для жизни город назвал блогер Артемий Лебедев в ролике на своем Rutube-канале. По его мнению, это Москва.

Лебедев прокомментировал рейтинг городов по качеству жизни сервиса Numbeo. В нем Нижний Новгород занял 105-е место, обогнав Москву и Барселону. Блогер отметил, что Нижний Новгород «вполне себе ничего», но в плане комфорта все равно не существует города лучше, чем российская столица.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.