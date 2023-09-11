Ароматерапевт назвала способ укреплять здоровье в осенне-зимний сезон

Способ укреплять здоровье в осенне-зимний сезон назвала в беседе с «Газетой.Ru» ароматерапевт Галина Колосова. Она призвала к использованию ароматических масел.

По словам специалиста, укрепить иммунитет в холодное время помогут масла с ароматами цитрусов, хвои и специй. Их нужно распылять в помещении с помощью диффузора. В аромалампе масла сгорают и разрушаются, отметила.

Колосова рассказала, что полезно втирать масла в стопы. «Я, например, беру три-четыре капли эфирного масла, примерно половину чайной ложки любого жирного масла (оливкового, кунжутного — какое есть дома), смешиваю и наношу на стопы по утрам. Это хорошо совмещать с массажем каких-нибудь рефлекторных точек на стопе. Если так делать в течении всего осенне-зимнего сезона, то вероятность заболеть снизится», — заявила она.

Эксперт добавила, что приятные запахи масел также помогут поддерживать хорошее настроение и не поддаваться осенней хандре.