«Оставляем для прогулок с собачками» Лисовец назвал антитренды 2024 года

Антитренды 2024 года назвал в шоу «ОК на связи!» известный российский стилист Владислав Лисовец. По его словам, кроссовки следует оставить для прогулок с детьми и собаками, выбирая для повседневной жизни более элегантную обувь.

Кроме того, антитрендом он назвал косички, которые россиянки часто заплетают перед поездкой на море. «Косички — вообще на самом деле никогда не были трендом», — подчеркнул Лисовец.

Также эксперт рекомендует отказаться от шуб из натурального меха. Вместо этого он посоветовал приобрести тонкий пуховик по фигуре, слегка удлиненный, и поддевать его зимой под пальто. Таким образом снаружи получится элегантный образ, под которым окажется теплая прослойка, которая не даст замерзнуть.

О брюках карго Лисовец также порекомендовал забыть, отметив, что они уже начали выходить из моды.

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