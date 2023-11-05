Антибиотики не спасут! Врач объяснила причину этого

Причину того, почему при ряде инфекций не срабатывают принятые антибиотики объяснила в беседе с Мoslenta.online кардиолог-терапевт сети медицинских клиник «Неболит» Елена Быстрова.

«Около 90 процентов респираторных инфекций, особенно в осенний период, вызваны вирусами. Многие люди часто сами себе назначают антибиотики в уверенности, что это поможет, но потом удивляются, почему лечение не работает. Основная ошибка здесь заключается в том, что антибиотики не действуют на вирусы», — сказала врач. Она отметила, что на самом деле эти препараты разработаны для борьбы с бактериальными инфекциями, которые могут быть серьезными и зачастую не поддаются самолечению (пневмония, пиелонефрит, ангина, сифилис, туберкулез).

Диагноз и решение о назначении антибиотиков всегда должны приниматься врачом, подчеркнула Быстрова. Лечение такими препаратами может быть необходимым, но оно должно быть оправданным и проводиться под контролем. Их прием без рецепта может повлечь за собой серьезные последствия, например, аллергические реакции и резистентность бактерий к антибиотикам.

По словам терапевта, назначение антибиотиков зависит от множества факторов, включая диагноз, серьезность инфекции, индивидуальные особенности пациента и результаты лабораторных исследований.

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