Анна Семенович дала рекомендации по выбору спутника жизни

Рекомендации по выбору спутника жизни дала в своем блоге популярная певица, актриса, теле- и радиоведущая Анна Семенович. Она посоветовала женщинам выбирать мужчин, исходя из их недостатков, а не достоинств.

«Важно, чтобы эти недостатки были вам приятны, не раздражали», — подчеркнула артистка.

Семенович призналась, что не смогла бы спать в одной кровати с человеком, который храпит: в этих случаях уснуть и выспаться ей не помогали бы даже беруши. Певица также не считает нормальным нечистоплотность. Если мужчина спокойно продолжает ходить в заляпанной кетчупом футболке — это не ее вариант.

Она уточнила, что нормально относится к людям, которых подобное устраивает: каждый должен выбирать по себе.