Анна Семенович высказалась об обязанности женщин вкладываться в семейный бюджет

Об обязанности женщин вкладываться в семейный бюджет высказалась в личном аккаунте в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) певица, актриса, теле- и радиоведущая Анна Семенович.

«Конечно, идеально, если мужчина зарабатывает достаточно денег, чтобы полностью содержать семью, а женщина может оставлять свою зарплату на косметические процедуры и другие женские дела, ведь все они стоят недешево. Но если вдруг мужчина не может зарабатывать настолько хорошо, то нормально, если оба — и муж, и жена — вкладываются в семейный бюджет», — сказала она в сторис в ответ на вопрос одного из подписчиков.

Артистка подчеркнула, что во втором случае каждому обязательно нужно оставлять хотя бы немного денег для себя, на свои личные нужды.

«Семья — это два человека, которые должны поддерживать друг друга в любой ситуации. Вместе вы сила, помните это», — подчеркнула Семенович.