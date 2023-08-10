16:01, 10 августа 2023
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Анна Седокова раскрыла личный способ не выпивать по вечерам
© Кадр: Telegram-канал AnnaSedokova
Личный способ не выпивать вечерами раскрыла в своем Telegram-канале певица Анна Седокова. Она отметила, что уже 18 дней живет без алкоголя.
«На самом деле все не так то сложно. Есть триггеры, которые проходишь это встречи с друзьями или походы в рестораны. Или очень усталые вечера. Но я просто быстрее ложусь спать и все», — написала артитка.
По словам Седоковой, за время отказа от алкоголя у нее уже улучшилось качество кожи, уходит отечность и вес. Она уточнила, что похудела почти на четыре килограмма. Еще одним плюсом знаменитость назвала экономию денег.