Анна Седокова раскрыла личный способ не выпивать по вечерам

Личный способ не выпивать вечерами раскрыла в своем Telegram-канале певица Анна Седокова. Она отметила, что уже 18 дней живет без алкоголя.

«На самом деле все не так то сложно. Есть триггеры, которые проходишь это встречи с друзьями или походы в рестораны. Или очень усталые вечера. Но я просто быстрее ложусь спать и все», — написала артитка.

По словам Седоковой, за время отказа от алкоголя у нее уже улучшилось качество кожи, уходит отечность и вес. Она уточнила, что похудела почти на четыре килограмма. Еще одним плюсом знаменитость назвала экономию денег.