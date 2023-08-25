Анна Хилькевич поделилась своими лайфхаками по получению удовольствия от жизни

Своими лайфхаками по получению удовольствия от жизни поделилась в личном Telegram-канале актриса Анна Хилькевич.

«Во-первых, научитесь говорить о том, чего вы хотите, не стесняйтесь это повторять Произнесите вслух свои желания, как большие, так и незначительные. Во-вторых, прекратите оправдывать плохие поступки других людей. Наберитесь смелости и поговорите с человеком, который вас расстраивает», — написала артистка.

По словам Хилькевич, надо понять, что желания не исполняются только из-за самого человека, а не высших сил. Чтобы достичь цели, нужно пробовать снова и снова с чистого листа, отметила она и рекомендовала также научиться быть в одиночестве.

Актриса посоветовала довериться себе и поверить в себя, вознаграждать себя даже за маленькие победы, помогать людям и не ждать ничего в ответ, всегда иметь план «Б», быть благодарным за каждый день, даже если он прошел не так как хотелось. «Жизнь полюбит вас, после того как вы примете и полюбите ее», — заявила знаменитость.