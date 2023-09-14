Анна Хилькевич показала фигуру в платье с глубоким декольте

Фигуру в платье с глубоким декольте показала в личном аккаунте в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) актриса Анна Хилькевич.

На снимке она запечатлена в белом платье без рукавов, с корсетом и пышной юбкой. Образ дополнили черные солнцезащитные очки, длинные кожаные перчатки и босоножки на шпильке.

«Классно выглядишь», «Очень красиво», «Шикардос», «Аня, огонь!», «Шикарная», «Потрясающая», «Прям звезда Голливуда», «Завораживающе!» — отреагировали пользователи сети.