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04:02, 14 сентября 2023
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Анна Хилькевич показала фигуру в платье с глубоким декольте

Анна Хилькевич показала фигуру в платье с глубоким декольте

© Кадр: @annakhilkevich

Фигуру в платье с глубоким декольте показала в личном аккаунте в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) актриса Анна Хилькевич.

На снимке она запечатлена в белом платье без рукавов, с корсетом и пышной юбкой. Образ дополнили черные солнцезащитные очки, длинные кожаные перчатки и босоножки на шпильке.

«Классно выглядишь», «Очень красиво», «Шикардос», «Аня, огонь!», «Шикарная», «Потрясающая», «Прям звезда Голливуда», «Завораживающе!» — отреагировали пользователи сети.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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