Анита Цой призналась в следовании «вечной» диете

Нюансы «вечной» диеты, которой придерживается уже более 27 лет, раскрыла «Пятому каналу» 52-летняя певица Анита Цой. Артистка располнела в 1996 году, во время беременности сыном, с тех пор она пытается вернуть былые формы.

«Я всегда буду говорить: мне надо еще минус 20, минус 10... Думаю, когда меня похоронят, на крышке гроба будет написано: "Похудеть. Не жрать. Минус 20. Точка"», — иронично заметила знаменитость.

Недавно по совету подруги и коллеги по сцене Лолиты Милявской Цой обратилась у нутрициологу. Однако, следуя рекомендациям специалиста, артистка не только не похудела, но еще и набрала четыре килограмма. Цой привыкла есть по шесть раз в день малыми порциями, а эксперт порекомендовала ей ограничиться трехразовым питанием.

Цой призналась, что сильно устала от постоянных ограничений. Недавно она запустила собственный кулинарный бизнес, после чего следить за фигурой стало еще сложнее. «Занимаясь консервацией, я постоянно что-то хомячу, дегустирую. Проверяю сама себя», — объяснила она.

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