04:01, 16 октября 2023
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Анфиса Чехова раскрыла подробности личной жизни
© Фото: Hannah Busing / Unsplash
Подробности личной жизни в программе «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ раскрыла телеведущая Анфиса Чехова. Знаменитость призналась, что встретила мужчину своей мечты.
Чехова поделилась с журналистами, что ее новый возлюбленный не русский и живет за границей. Именно по этой причине, по ее словам, в России на различных мероприятиях она появляется одна. Телеведущая также случайно показала фото своей второй половины на заставке телефона.