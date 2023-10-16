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04:01, 16 октября 2023
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Анфиса Чехова раскрыла подробности личной жизни

Анфиса Чехова раскрыла подробности личной жизни

© Фото: Hannah Busing / Unsplash

Подробности личной жизни в программе «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ раскрыла телеведущая Анфиса Чехова. Знаменитость призналась, что встретила мужчину своей мечты.

Чехова поделилась с журналистами, что ее новый возлюбленный не русский и живет за границей. Именно по этой причине, по ее словам, в России на различных мероприятиях она появляется одна. Телеведущая также случайно показала фото своей второй половины на заставке телефона.

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