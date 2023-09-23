Анастасия Волочкова раскрыла подробности нового романа

Подробности своего нового романа раскрыла балерина Анастасия Волочкова в интервью Teleprogramma.pro. Она рассказала, что вступила в отношения с давним знакомым.

«Что касается человека, которого я люблю… Мы с ним знакомы больше семи лет, все эти годы дружили — так бывает, что дружба перерастает в чувства. Этот человек немного младше меня», — рассказала о своем избраннике танцовщица. Имя мужчины Волочкова раскрывать не стала.

Балерина отметила, что не приемлет одиночества и перманентно находится в состоянии влюбленности. «Как только у меня заканчиваются одни романтические отношения — тут же начинаются новые», — заявила она.