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12:02, 23 сентября 2023
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Анастасия Волочкова раскрыла подробности нового романа

Анастасия Волочкова раскрыла подробности нового романа

© Фото: @volochkova_art

Подробности своего нового романа раскрыла балерина Анастасия Волочкова в интервью Teleprogramma.pro. Она рассказала, что вступила в отношения с давним знакомым.

«Что касается человека, которого я люблю… Мы с ним знакомы больше семи лет, все эти годы дружили — так бывает, что дружба перерастает в чувства. Этот человек немного младше меня», — рассказала о своем избраннике танцовщица. Имя мужчины Волочкова раскрывать не стала.

Балерина отметила, что не приемлет одиночества и перманентно находится в состоянии влюбленности. «Как только у меня заканчиваются одни романтические отношения — тут же начинаются новые», — заявила она.

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