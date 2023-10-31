Чтобы не было слишком поздно! Эти анализы срочно нужно сдать всем, кому за 50

Чтобы не было слишком поздно! Научный руководитель Клиники восстановительной неврологии, доктор медицинских наук, врач-гериатр Ринат Гимранов призвал всех людей старше 50 лет срочно сдать анализы и делать это регулярно. Необходимые для этого возраста обследования он перечислил в беседе с изданием «Вести Подмосковья».

Во-первых, по словам доктора, необходимо сдать общий и биохимический анализ крови, который покажет уровень красных и белых кровяных клеток, гемоглобина, тромбоцитов. Также анализы покажут уровень глюкозы в организме, холестерина, триглицеридов, по ним можно оценить, как функционируют почки и печень.

Все эти показатели нужны для оценки риска развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, пояснил специалист. Анализ мочи позволит выявить заболевания почек и мочевыводящих путей. Кроме того, рекомендовано сделать колоноскопию, которая может диагностировать предраковые состояния и рак толстой кишки.

В список обязательных обследования также входят маммография, исследование щитовидной железы, а также отслеживание артериального давления, заключил эксперт.