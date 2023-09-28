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04:05, 28 сентября 2023
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Американский хоккеист раскрыл свое любимое место в Москве

Американский хоккеист раскрыл свое любимое место в Москве

© Фото: Tacyra Autrey / Unsplash

Свое любимое место в Москве раскрыл американский защитник «Спартака», хоккеист Джоуи Кин. В интервью Legalbet он сообщил, что нередко посещает заведение около своего дома.

«Заведение под названием "Бистро", там очень вкусная паста, мы ходим туда каждый день. Это место занимает первое место в моем рейтинге», — признался спортсмен.

Кин перешел в «Спартак» в 2022 году, ранее хоккеист выступал за клуб Национальной хоккейной лиги «Каролина Каррикейнз». В сезоне 2022/23 он провел за московский клуб 64 матча, в сентябре 2023 года «Спартак» и Кин заключили новый контракт сроком на один год.

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