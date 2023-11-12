Алсу впервые показала своего подросшего сына. Как выглядит семилетний отпрыск певицы?

Певица Алсу впервые показала своего подросшего сына Рафаэля. Видеокадрами с семилетним отпрыском она поделилась на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Идеальный день начинается так», — подписала исполнительница ролик. На кадрах знаменитость обнимает своего ребенка под аккомпанемент собственной песни.

Подписчики в комментариях написали, что ребенок похож на звездную мать. «Красивый, весь в маму», «Милота. Как же малыш похож на Алсу очень», «Красивый ребенок», — отметили юзеры.

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