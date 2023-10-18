Врач оценила риск развития аллергии на сперму партнера

Риск развития аллергии на сперму оценила в комментарии «Аргументам и фактам» аллерголог, доктор медицинских наук, профессор Людмила Лусс. Она отметила, что такие случаи встречаются достаточно редко.

По словам Лусс, иногда у женщин бывает аллергия на сперму партнера. Эту нетипичную реакцию сложно распознать и верно диагностировать, для исследований такого вида аллергии нет специфических проб.

Кроме того, неприятные симптомы могут вызвать волосы партнера или партнерши. Иногда зуд, слезотечение и чихание появляются от контакта с кожей другого человека. Однако вероятность развития аллергии на эпидермис животных все же выше, уточнила врач.

При неприятных симптомах требуется классическая схема лечения антигистаминными препаратами. «Все зависит от степени аллергической реакции, ее тяжести. Иногда людям приходится даже расставаться из-за этого», — пояснила Лусс.

Ранее врач назвала опасные последствия употребления ягод и фруктов для аллергиков.