Аллергия или пищевая непереносимость? Советы врача помогут различить эти недуги

Анализы, необходимые при определении аллергии или пищевой непереносимости назвала в беседе с «Мослентой. Онлайн» аллерголог, диетолог, иммунолог, педиатр, терапевт, кандидат медицинских наук, врач высшей категории «Инвитро-Юг» Элла Чурюкина.

«Для диагностических мероприятий врач-аллерголог должен собрать правильный анамнез. Также необходимо назначить физикальное обследование, которое может включать кожное тестирование с пищевыми аллергенами, патч-тесты, скарификационные пробы», — рассказала медик.

Пациенту могут провести так называемые провокационные тесты, в частности, оральный тест, двойной слепой плацебо, контролируемый провокационный тест — это все самые рекомендуемые мероприятия, которые можно рассматривать для того, чтобы поставить диагноз пищевой аллергии.

Далее назначают лабораторные исследования, которые включают в себя: определение общего иммуноглобулина и аллерген специфических иммуноглобулинов, анализ на триптазу, анализ на эозинофильный катионный белок, выявление уровня гистамина.

Специалистам необходимо оценивать функцию кишечного барьера, то есть кишечную проницаемость, цитологические исследования мазков со слизистых оболочек, например, для определения мокроты, а также биохимический анализ крови и общий анализ мочи.

В зависимости от симптомов могут назначить инструментальные исследования: УЗИ органов брюшной полости, мочевыводящих путей, органов малого таза, ФГДС желудка, ЭКГ, биопсию тканей, заключила врач.