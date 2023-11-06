Аллергия и пищевая непереносимость, в чем разница? Врач дал ответ

В чем разница между аллергией и пищевой непереносимостью? Ответ на этот вопрос в беседе с «Мослентой.Онлайн» дала аллерголог, диетолог, иммунолог, педиатр, терапевт, кандидат медицинских наук, врач высшей категории «Инвитро-Юг» Элла Чурюкина.

«Пищевые аллергии — это состояние повышенной чувствительности организма к определенным продуктам питания, и неблагоприятные реакции, возникающие со стороны иммунной системы. Пищевая непереносимость — это псевдоаллергический механизм. Большинство нежелательных пищевых реакций у людей возникают именно из-за различных форм пищевой непереносимости. При этом пищевая аллергия и пищевая непереносимость — это кардинально разные состояния», — рассказала специалист.

Пищевую аллергию, по словам врача, необходимо разграничивать с другими видами нежелательных реакций на пищу. Рвота, понос, боли в животе, метеоризм, недостаточная прибавка массы тела, похудение могут быть вызваны разными причинами, которые не имеют отношения к аллергии.

Во-первых, это могут быть заболевания органов пищеварительной системы: рефлюксная болезнь, гепатит, язва, гастроэнтерит, панкреатит, недостаточность пищеварительных ферментов, колиты, болезнь Крона, воспалительные заболевания кишечника и другие, продолжила Чурюкина.

Во-вторых, это могут быть метаболические нарушения, почечная недостаточность, нарушения окисления жирных кислот, эндокринные заболевания, психические заболевания, в том числе психогенная рвота, анорексия, булимия. Все эти заболевания будут сопровождаться проявлениями неприятия пищи.

Кроме того, псевдоаллергические причины непереносимости пищевых продуктов могут быть вызваны паразитарными инвазиями, кишечными инфекциями, сальмонеллезами, энтеровирусной инфекцией.

При любой аллергии, в том числе пищевой, аллергическая реакция будет развиваться всегда независимо от дозы и количества, даже если есть только запах продукта. В то время, когда непереносимость — это дозозависимое состояние. Часто бывает, что от небольшого количества не будет реакции, а от большого или определенной дозы — будет. Это может касаться любого продукта, отметила эксперт.