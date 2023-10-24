Алла Пугачева решила сдать в аренду квартиру в центре Москвы

Свою квартиру в Филипповском переулке в центре Москвы решила сдать в аренду 74-летняя певица Алла Пугачева. По данным KP.RU, артистка ранее запрашивала у риелторов оценку этой недвижимости, но пока не решилась на продажу.

По данным источника, похожая квартира в том же доме продавалась за 410 миллионов рублей. Стоимость аренды похожего жилья начинается от 400 тысяч рублей в месяц. Квартира площадью 303 «квадрата» досталась исполнительнице от бывшего зятя, предпринимателя Руслана Байсарова. Кроме того, у Пугачевой здесь в собственности одно машиноместо. На данный момент желающих арендовать квартиру в Филипповском переулке нет, отмечает KP.RU.

Известно, что у артистки также осталось два земельных участка, которые она тоже решила пока не продавать. Это земля в ДСК «Творчество» в московском поселении Первомайское (кадастровая стоимость — четыре миллиона рублей) и участок в подмосковной деревне Бережки (кадастровая стоимость — 800 тысяч рублей).

Ранее сообщалось, что на Аллу Пугачеву подали в суд из-за долга по газу.