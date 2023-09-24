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16:00, 24 сентября 2023
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61-летняя Алена Свиридова сообщила о «пополнении в семье»

61-летняя Алена Свиридова сообщила о «пополнении в семье»

© Кадр: @alenasviridova

О «пополнении в семье» сообщила в личном аккаунте в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) 61-летняя певица Алена Свиридова.

«В нашей семье пополнение. Мой сын Гриша, воспользовавшись моим летним отсутствием, завел собаку и поставил меня перед фактом», — рассказала она.

Артистка призналась, что сразу полюбила питомца. Во время прогулки с псом она записала видео и показала подписчикам.

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