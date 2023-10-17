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12:01, 17 октября 2023
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Александр Петров получил травму на съемках

Александр Петров получил травму на съемках

© Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Популярный актер Александр Петров повредил руку на съемках. О полученной травме он рассказал в интервью Teleprogramma.pro.

Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» признался, что разбил руку, пытаясь вжиться в роль. «[Режиссер] Леонид Хейфец учил, что можно играть — это выбор, а можно не играть. Но я пытаюсь пойти более сложным путем», — пояснил он.

Петров добавил, что с поврежденной рукой все нормально и она «потихоньку заживает».

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