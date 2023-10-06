19:04, 06 октября 2023
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Александр Петров поделился подробностями о предложении жене
Подробностями о том, как он делал предложение своей молодой жене, поделился в шоу «ОК на связи!» известный российский актер Александр Петров.
По словам артиста, он понял, что хочет связать свою жизнь узами брака с новой знакомой уже через несколько свиданий. В тот день Петров не успел купить возлюбленной кольца и использовал вместо него небольшую ветку дерева.
«Я сказал: "Слушай, выходи за меня замуж". Она ответила: "Да, хорошо"», — поделился он.
Петров уточнил, что все моменты, связанные с официальной регистрацией брака, они решали на ходу.