Люди
19:04, 06 октября 2023
1 мин.

Александр Петров поделился подробностями о предложении жене

Александр Петров поделился подробностями о предложении жене
© Кадр: «ОК на связи!» / «Одноклассники»

Подробностями о том, как он делал предложение своей молодой жене, поделился в шоу «ОК на связи!» известный российский актер Александр Петров.

По словам артиста, он понял, что хочет связать свою жизнь узами брака с новой знакомой уже через несколько свиданий. В тот день Петров не успел купить возлюбленной кольца и использовал вместо него небольшую ветку дерева.

«Я сказал: "Слушай, выходи за меня замуж". Она ответила: "Да, хорошо"», — поделился он.

Петров уточнил, что все моменты, связанные с официальной регистрацией брака, они решали на ходу.

Редакция
RSS

moslenta.online, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.