Популярная красавица села на «белую» диету. Вы удивитесь ее изобретению!

Принципы своего питания раскрыла в беседе с «Леди Mail.ru» популярная актриса и певица, экс-солистка группы Reflex Евгения Малахова. Она рассказала, что сама придумала себе «белую» диету.

«Диеты я не люблю. Но когда только родила сына, чтобы у него точно не было аллергии, я придумала для себя "белую" диету — решила есть только продукты этого цвета. Причем это мог быть как судак на пару, так и банка сгущенки за раз или целый торт — главное, чтобы белое», — пояснила Малахова.

Артистка отметила, что во время беременности она ограничивала себя в питании, потому что боялась поправиться. «А когда сын родился, много гуляла с ним, кормила грудью — это тоже способствует снижению веса», — отметила звезда фильма-ремейка «А зори здесь тихие…».

Сегодня Малахова придерживается интуитивного питания, старается делать большие перерывы между приемами пищи и не перекусывать.

«Если плотно поужинала накануне — например, хорошей порцией жареной картошки, завтрак стараюсь сделать попозже и легким, чтобы не перегружать организм», — уточнила актриса.

Сладкое она старается есть только утром, поэтому с вечерних мероприятий всегда забирает десерты с собой, чтобы съесть их на следующий день.

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