«Буду искать человека!» Актриса Кузьмина назвала важное условие своих третьих родов

Важное условие своих третьих родов назвала в личном аккаунте в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) актриса Ольга Кузьмина. После появления на свет ее второго ребенка звезда сериалов «Кухня» и «Отель Элеон» поняла, что очень важно, кто находится рядом с роженицей.

«Присутствие мужа, бесспорно, очень важно. Но еще спокойнее, когда рядом есть доула. У меня в первый раз она была, а сейчас — нет. Если соберусь рожать в третий раз, обязательно буду искать себе такого человека!» — заявила Кузьмина в сторис.

В начале октября актриса родила дочь Миру-Марию. Роды прошли в Аргентине. В середине ноября знаменитость вместе с малышкой и мужем, ведущим мероприятий и экскурсоводом Евгением Апанасевичем планирует вернуться в Россию.

У Кузьминой также есть десятилетний сын от первого брака.