Актриса Карпович назвала главное отличие москвичей от жителей других городов

Главное отличие москвичей от жителей других городов назвала в беседе с интернет-изданием «Москвич Mag» звезда сериала «Папины дочки» и фильма «Тариф новогодний», актриса Мирослава Карпович.

По ее словам, в регионах жизнь течет более размеренно, люди никуда не торопятся и не злятся, к примеру, на покупательницу, обсуждающую с кассиршей в магазине рецепт нового супа.

«Люди будут слушать и тоже запоминать этот рецепт. И если в этой очереди начнет нервно пульсировать чье-то тело, то это житель столицы», — заявила Карпович.

Прожившая большую часть своей жизни в Москве актриса подчеркнула: москвичи привыкли к скорости, они все делают на бегу.

«Мне часто на гастролях говорят: "Как вы там живете? Утром встал, глазом моргнул — уже ночь!"» — рассказала она.