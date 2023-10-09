Актер Баршак попал в больницу в Москве после драки с поклонником знакомой

Российский актер, звезда сериала «Убойная сила» Павел Баршак попал в больницу в Москве после драки с поклонником своей знакомой артистки балета Анастасии. По данным SHOT, злоумышленник залез в окно артистки в ночные часы, когда у нее в гостях был Баршак.

Проникнув в жилище, преступник увидел в квартире 32-летней Анастасии другого мужчину, из-за чего завязалась драка. 26-летний Александр Табаков избил звезду сериалов и скрылся через балкон. На данный момент нападавшего удалось задержать. В больнице Баршаку диагностировали перелом одного ребра.

Павел Баршак известен по ролям в таких фильмах, как «Прогулка», «День выборов — 2», «Каменская», «Питер FM», «Елки — 2». Этим летом он уже попадал в уличную драку с прохожими из-за девушки.