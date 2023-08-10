Актер Алексей Воробьев рассказал о жизни на две страны

О жизни на две страны рассказал «Леди Мail.ru» музыкант и актер Алексей Воробьев. В России он живет Москве, а в США — в Лос-Анджелесе.

Воробьев признался, что ему не сложно жить на две страны. С 15 лет он активно работал: гастролировал и ездил на съемки в кино. По этой причине, по словам знаменитости, он привык называть домом любое место, в котором останавливается. Это может быть отель, съемная квартира или собственный дом.

Совмещать карьеру в России и США артисту дается нелегко. Но он отметил, что это невероятно интересно, поскольку не остается времени на рутину.