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20:31, 10 августа 2023
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Актер Алексей Воробьев рассказал о жизни на две страны

Актер Алексей Воробьев рассказал о жизни на две страны

© Фото: Venti Views / Unsplash

О жизни на две страны рассказал «Леди Мail.ru» музыкант и актер Алексей Воробьев. В России он живет Москве, а в США — в Лос-Анджелесе.

Воробьев признался, что ему не сложно жить на две страны. С 15 лет он активно работал: гастролировал и ездил на съемки в кино. По этой причине, по словам знаменитости, он привык называть домом любое место, в котором останавливается. Это может быть отель, съемная квартира или собственный дом.

Совмещать карьеру в России и США артисту дается нелегко. Но он отметил, что это невероятно интересно, поскольку не остается времени на рутину.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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