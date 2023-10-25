Бывшая жена Гуфа Айза опубликовала видео в свадебном платье

Видео в свадебном платье опубликовала в личном Telegram-канале бывшая жена рэпера Гуфа, блогер, певица, телеведущая Айза-Лилуна Ай.

«Родные! Я вернулась. Уверена, что вы хотите знать подробности, или я ошибаюсь?» — написала она. В ролике знаменитость в белом платье с длинным шлейфом, фате и белых перчатках сидит на скутере.

«Ты красотка», «Великолепно», «Мы хотим подробностей. И не понимаем, почему там не Гуф», «Не томи, рассказывай, кто он», «Ждем подробности», — отреагировали поклонники.

По мнению некоторых пользователей, Айза на самом деле не вышла замуж, а лишь устроила фотосессию. «Просто фотосессия», «Это просто фотосессия в роли невесты. Зачем наводить тень на плетень», — написали они.