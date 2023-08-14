Аферисты обманули восьмилетнего ребенка на сотни тысяч рублей в Подмосковье

Аферисты обманули восьмилетнего ребенка на сотни тысяч рублей в подмосковном Подольске, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в официальном Telegram-канале ведомства.

По имеющейся информации, аферистка позвонила девочке на домашний телефон, назвалась ее мамой и сообщила, что она попала под колеса автомобиля. После этого трубку взял мужчина, который представился старшим следователем. Он объяснил ребенку, что для спасения ее мамы срочно нужна операция, на которую необходимо собрать все имеющие дома деньги и передать помощнику, который за ними заедет.

Таким образом, школьница взяла из шкафа 334 тысячи рублей и передала их приехавшему к ее дому мужчине. В результате правоохранителям удалось задержать курьера, который взял у ребенка деньги. Он рассказал, что работу нашел в интернете. А работодатели писали адреса, откуда нужно было забирать деньги. После этого, полученные деньги он переводил на счета, указанные мошенниками, оставляя себе процент.

Возбуждено уголовное дело. Задержанного заключили под стражу. В настоящий момент ведется розыск остальных соучастников преступления, уточнили в пресс-службе.