13:00, 05 ноября 2023
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А лифчик забыла! Инстасамка вышла на сцену в откровенном наряде
© Кадр: Telegram-канал «НеМалахов»
Популярная певица Инстасамка вышла на сцену в Дубае без бюстгальтера. Видео с выступления опубликовал Telegram-канал «НеМалахов».
Артистка надела на концерт обтягивающую полупрозрачную кофту, штаны с низком посадкой и угги. Образ она дополнила косынкой и солнцезащитными очками.
«Инстасамка в Дубайске выступает в валенках, а лифчик забыла», — прокомментировали наряд звезды в группе. Пользователи сети не оценили откровенный образ певицы и поставили негативные реакции под роликом.
Ранее Инстасамка отправилась в ОАЭ ради выступления на мероприятии Bestmusicfest. Туда также приглашены артисты Филипп Киркоров, Любовь Успенская, Дмитрий Маликов, Дима Билан и другие.