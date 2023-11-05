А лифчик забыла! Инстасамка вышла на сцену в откровенном наряде

Популярная певица Инстасамка вышла на сцену в Дубае без бюстгальтера. Видео с выступления опубликовал Telegram-канал «НеМалахов».

Артистка надела на концерт обтягивающую полупрозрачную кофту, штаны с низком посадкой и угги. Образ она дополнила косынкой и солнцезащитными очками.

«Инстасамка в Дубайске выступает в валенках, а лифчик забыла», — прокомментировали наряд звезды в группе. Пользователи сети не оценили откровенный образ певицы и поставили негативные реакции под роликом.

Ранее Инстасамка отправилась в ОАЭ ради выступления на мероприятии Bestmusicfest. Туда также приглашены артисты Филипп Киркоров, Любовь Успенская, Дмитрий Маликов, Дима Билан и другие.