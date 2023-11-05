Люди
13:00, 05 ноября 2023
1 мин.

А лифчик забыла! Инстасамка вышла на сцену в откровенном наряде

А лифчик забыла! Инстасамка вышла на сцену в откровенном наряде

© Кадр: Telegram-канал «НеМалахов»

Популярная певица Инстасамка вышла на сцену в Дубае без бюстгальтера. Видео с выступления опубликовал Telegram-канал «НеМалахов».

Артистка надела на концерт обтягивающую полупрозрачную кофту, штаны с низком посадкой и угги. Образ она дополнила косынкой и солнцезащитными очками.

«Инстасамка в Дубайске выступает в валенках, а лифчик забыла», — прокомментировали наряд звезды в группе. Пользователи сети не оценили откровенный образ певицы и поставили негативные реакции под роликом.

Ранее Инстасамка отправилась в ОАЭ ради выступления на мероприятии Bestmusicfest. Туда также приглашены артисты Филипп Киркоров, Любовь Успенская, Дмитрий Маликов, Дима Билан и другие.

Редакция
RSS

moslenta.online, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.