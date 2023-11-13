90-е возвращаются! Эти вещи из прошлого снова в тренде

90-е возвращаются! Вещи из прошлого, которые снова в тренде, перечисляет «Леди Mail.ru».

30 лет назад большой популярностью пользовались длинные шубы-чебурашки. Сегодня модницы снова активно носят такие шубы средней длины или в пол. В этом году имеет смысл обратить внимание на стилизацию под натуральный мех. Сочетать черубашки можно и с широкими джинсами в бомж-стиле, и с женственными платьями.

Вернулись в моду и прозрачные вещи, в том числе — из мелкой сетки. «Если вы ищете небанальный наряд для корпоратива или новогодней вечеринки, присмотритесь к платьям из такого материала», — рекомендует «Леди Mail.ru».

Кожаные мини-юбки в 90-х носили с колготками с люрексом или лайкрой и обувью на шпильке. Сегодня такие юбки снова в тренде, однако дополнять их лучше грубыми ботинками или сапогами до колена.

Один их самых ярких трендов прошлого — цветные колготки и лосины — сегодня можно надевать не только на вечеринки в стиле 90-х. Единственный совет от экспертов: не сочетать их с другими яркими вещами, а делать главным акцентом в образе.

Кожаные косухи сегодня лучше сменить на бомберы из того же материала. В 90-х их носили подруги бандитов, а сегодня такую вещь можно увидеть и на многих звездах шоу-бизнеса.

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