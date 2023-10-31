89-летний Познер восхитил россиян. Пользователи сети пришли в восторг от внешности телеведущего

Известная телеведущая Екатерина Одинцова встретилась в Дубае с коллегами Владимиром Познером и Иваном Ургантом. Видеозаписью события она поделилась в личном аккаунте в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Россияне пришли в восторг от внешности 89-летнего Познера, оставив под постом множество восхищенных комментариев.

«Надо отдать ему должное, выглядит очень стильно. А ведь возраст у него очень почтенный», «Выглядит потрясающе! В свои 44 я без ума от Владимира Владимировича!», «Очень молодо выглядит», «Чего в его жизни только не было, в том числе со здоровьем, но как несет себя в почти 90 лет!» — написали пользователи сети.

В воскресенье, 29 октября, Познер и Ургант выступили в Дубае с программой, в рамках которой рассказывали о своих путешествиях, жизни за границей, много шутили. Одинцова занималась пиаром мероприятия.