Люди
10:30, 11 ноября 2023
1 мин.

83-летний Виторган с женой и детьми улетел из России. Причины отъезда раскрыты

83-летний Виторган с женой и детьми улетел из России. Причины отъезда раскрыты

© Кадр: @irina_vitorgan

83-летний актер Эммануил Виторган с 61-летней женой Ириной Млодик и двумя маленькими детьми улетел из России. Кадрами с отдыха на своей станице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Супруга народного артиста России причиной отъезда из России назвала гастроли в Азербайджане. «Баку — лучший город на земле! Отдыхаем после спектакля», — подписала она опубликованный ролик.

Редакция
RSS

moslenta.online, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.