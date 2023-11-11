10:30, 11 ноября 2023
1 мин.
83-летний Виторган с женой и детьми улетел из России. Причины отъезда раскрыты
© Кадр: @irina_vitorgan
83-летний актер Эммануил Виторган с 61-летней женой Ириной Млодик и двумя маленькими детьми улетел из России. Кадрами с отдыха на своей станице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
Супруга народного артиста России причиной отъезда из России назвала гастроли в Азербайджане. «Баку — лучший город на земле! Отдыхаем после спектакля», — подписала она опубликованный ролик.